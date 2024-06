Die Wochenendbilanz der Polizei Idar-Oberstein

Anzeige

112 Einsätze wurden über das gesamte Wochenende bewältigt. Es wurden 17 Verkehrsunfälle, darunter 5 mit Verletzten aufgenommen, 24 Strafanzeigen gefertigt und 71 so genannte „sonstige Vorgänge“ bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten die Beamten eine männliche Person in der Tiefensteiner Straße, die mit einem E-Roller unterwegs war. Während der Kontrolle räumte der amtsbekannte Mann ein, am Nachmittag zuvor einen Joint geraucht zu haben, weshalb ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Roller wurde sichergestellt. Außerdem konnte bei einer Durchsuchung der Person 3 Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden.



Am Sonntag fanden die Europa- und Kommunalwahlen statt. Aus Sicht der Polizei Idar-Oberstein verliefen diese ohne besondere Vorkommnisse.



