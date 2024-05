Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz

Anzeige

Das Fahrzeug war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Zunächst kamen mehrere Personen als verantwortliche Fahrzeugführer in Betracht. Da alle Anwesenden zudem merklich alkoholisiert waren, wurden auf der Polizeidienststelle von allen in Frage kommenden Fahrzeugführern Blutproben entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.



Straftaten



Bad Hönningen (ots) – Im Zeitraum von Freitagabend auf Samstagmorgen, 10.-11.05.2024, wurde die Geldbörse einer 29-jährigen Geschädigten aus Bad Hönningen aus ihrem nicht verschlossenen Pkw entwendet. Vom Bankkonto der Geschädigten wurde im Anschluss unberechtigt ein niedriger dreistelliger Geldbetrag abgehoben. Die Polizeiinspektion Linz hat die Ermittlungen aufgenommen.



St. Katharinen (ots) – Am frühen Samstagmorgen, 11.05.2024, kam es im Rahmen der Kirmes in Hargarten gegen 04:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Beteiligten. Während der Streitigkeiten kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Die Beteiligten, die teilweise noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet waren, konnten im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Sie müssen sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass einer der Beteiligten beim Verlassen des Geländes den Seitenspiegel eines parkenden Fahrzeugs abschlug. Gegen ihn wurde eine gesonderte Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.



St. Katharinen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollte ein augenscheinlich alkoholisierter Besucher der Kirmes in Hargarten durch den vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst vom Veranstaltungsgelände verwiesen werden, da er wiederholt in lautstarke Streitigkeiten mit anderen Veranstaltungsteilnehmern geraten war. Der Verantwortliche weigerte sich jedoch, die Örtlichkeit zu verlassen, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Als sich der 19-Jährige auch weigerte, dem polizeilich ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen, wurde er für den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten, weshalb er sich nun auch einem entsprechenden Strafverfahren stellen muss.



