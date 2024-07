Neuwied

Verkahsunfall an der AGIP Tankstelle – Zeugensuche!

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Freitag, den 26.07.2024, kam es gegen 14.40 Uhr in Neuwied ST Heimbach-Weis in der Engersgaustraße zu einem Verkehrsunfall.