Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 26.07.2024, gegen 06:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 62 aus Hövels kommend in Richtung Betzdorf.

Im Bereich Obergüdeln kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall leichtverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht; unfallursächlich könnte eine körperliche Problematik beim Fahrer gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



