Wohnmobil macht sich selbstständig

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagvormittag kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw und einem geparkten Wohnmobil in der Friedrich-Ebert-Straße.