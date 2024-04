Versicherungsschutz erloschen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Dienstagnachmittag fiel ein E-Scooter in der Petrus-Sinzig-Straße auf, an dem abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht waren.