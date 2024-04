Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum zwischen dem 27.04.24, 20:00 Uhr und 28.04.24, 10:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Wenden im Bereich der Straße Am Grendel 35 in Rheinbreitbach gegen eine Natursteinmauer.

Die Mauer wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



