Verkehrsunfall – Motorradfahrer und Soziusfahrerin schwerverletzt

Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Landesstraße 266 zwischen der Bundesstraße 256 und Urbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 28 – jähriger Motorradfahrer und seine 27 – jährige Soziusfahrerin verletzt wurden.

Der Motorradfahrer überholte zwei verkehrsbedingt haltende PKW vorschriftswidrig links, obwohl der erste PKKW Fahrer seine Absicht, nach links abzubiegen, angekündigt und sich eingeordnet hatte. Beim Abbiegen des PKW kam es zu einer Kollision mit dem Motorrad. Der Fahrer und seine Soziusfahrerin stürzten auf die Fahrbahn.

Beide Personen erlitten hierbei schwere (keine lebensbedrohlichen) Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



