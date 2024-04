Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 28.04.2024 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer im Ober-Willscheider Weg in Vettelschoß.

Der PKW-Fahrer stieß von hinten gegen den Motorradfahrer, so dass dieser zu Fall kam. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in die Uniklinik nach Bonn transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



