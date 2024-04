Nachtragsmeldung – Dachstuhlbrand in der evangelischen Kindertagesstätte in Asbach (Westerwald)

Wie bereits berichtet, kam es heute Nachmittag gegen 15:41 Uhr zu einem Brand in der evangelischen Kindertagesstätte in Asbach.

Durch die Feuerwehr konnte im Dachgeschoss der Einrichtung ein Brand lokalisiert, zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Betreuungsperson bei dem Ereignis leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht und ambulant versorgt.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden am morgigen Tag durch die Kriminalinspektion Neuwied fortgeführt. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.



Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach, der Rettungsdienst mit Notarzt und Organisatorischem Leiter sowie die Schnelleinsatzgruppe des DRK und Kräfte der Polizeiinspektionen Straßenhaus und Altenkirchen.



