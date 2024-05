Dachgeschossbrand in ehemaligem Hotel

Gegen 08:00 Uhr wurde über Notruf ein Brand im ehemaligen Hotel Himmel und Äd in Bruchertseifen gemeldet.

Anzeige





Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Dachgeschoss des Haupthauses aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Die Löschzüge Wissen, Hamm und Altenkirchen waren mit 53 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße musste aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt werden.



Gebäudeteile sind aktuell einsturzgefährdet. Das Dach wird derzeit noch abgerissen. Brandbelastet ist lediglich das Hauptgebäude. Nebengebäude können weiter genutzt werden.



Nach derzeitigem Stand werden von der VG Hamm 4 Personen in anderen Unterkünften untergebracht. 3 Personen können ihre Wohnungen weiter nutzen.



Bereits im Februar 2023 kam es zu einem Brand in einem im hinteren Teil gelegenen ehemaligen Gastraum. Eine Person kam seinerzeit bei dem Ereignis ums Leben.



Die aktuelle Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Marcel Schneider, PR



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell