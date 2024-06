Kleinmaischeid

Dreister Fahrraddiebstahl

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am 16.06.2024, in der Zeit von 10:58 Uhr bis 11:05 Uhr, kam es in der Straße „Schulbitz“ zum Diebstahl eines Fahrrads.