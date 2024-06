versuchter Einbruchsdiebstahl in Waldhütte

Im Zeitraum von Samstag, 15.06.2024, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 16.06.2024, 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, eine Waldhütte in Pracht aufzuhebeln.

Anzeige

Weiterhin wurden Holzscheite, die vor Ort lagerten, verbrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter an der, in Richtung Sportplatz gelegenen, Hütte gefeiert haben. Es wurden mehrere leere Getränkeflaschen und anderer Abfall zurückgelassen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell