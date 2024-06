Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 14-16.06.2024

Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen Radfahrer Am späten Freitag-Abend wurde der Polizei in Neuwied ein Verkehrsunfall in der Marienburger Straße in Neuwied gemeldet, bei welchem ein geparkter PKW beschädigt wurde.

Anzeige



Die eingesetzten Beamten fanden am Unfallort noch Teile eines Fahrradhelmes und in der Nähe des Unfallortes kurz darauf auch einen dazu passenden Fahrradfahrer. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Mannes konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden und einer späterer Test ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Sachbeschädigung an PKW durch Rollstuhlfahrer

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, wurde ein in einem Rollstuhl sitzender Mann gemeldet, der in der Heddesdorfer Straße in Neuwied die Reifen von geparkten PKW mit einem Messer zerstechen würde.

Der 31-jährige Mann wurde durch die Polizei gestellt und von weiteren Taten abgehalten. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.



Verkehrsbehinderung durch Pferde auf der B256

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag zu einer Verkehrsbehinderung auf der B256 zwischen Oberbieber und Neuwied, weil zwei Pferde die Bundesstraße für einen Sonntagsspaziergang benutzten. Um Gefahrensituationen für andere motorisierte Verkehrsteilnehmer zu verhindern mussten mehrere Auffahrten zur B256 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Durch die Hilfe von anderen Pferdehaltern, die aber nicht Eigentümer dieser Pferde waren, gelang es nach mehr als einer halben Stunde die Tiere von der Bundesstraße zu führen und an einen geeigneten Ort zu verbringen, bis die Eigentümer erreicht werden konnten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell