Mehrere Ruhestörungen in der VG Betzdorf-Gebhardshain

So kam es im Wohngebiet Alsberg bei Betzdorf, bei der Grillhütte in Rosenheim und nochmals in Betzdorf Stadt zu Beschwerden, sodass die entsandten Polizeibeamten jeweils für Ruhe sorgen mussten.



