Zeugenaufruf – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Symbolbild Foto: dpa



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es beim Überholmanöver des Motorradfahrers zur Kollision mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden PKW. Der Motorradfahrer wurde bedingt durch die Kollision mit dem PKW in den rechtseitig gelegenen Straßengraben abgewiesen und hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen kam hierbei ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, so dass die BAB61 in südliche Fahrtrichtung kurzfristig gesperrt werden musste.



Zeugen die Angaben zu dem genauen Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Mendig

PHK Müller



Telefon: 02652-97950

pastmendig.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell