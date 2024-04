Wochenendbericht 05.04.2023 – 07.04.2024 – Polizeiautobahnstation Montabaur

Anzeige





Am Freitagabend bediente die Polizeiautobahnstation Montabaur mit der Polizeiinspektion Montabaur eine gemeinschaftlich angelegte Kontrollstelle, auf der Bundesautobahn 48 AS Höhr-Grenzhausen. Hierbei konnten 15 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet und 18 Verwarnungen ausgesprochen werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei 17 Kraftfahrzeugen Mängel festgestellt und bei 5 Kraftfahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen.



Am Sonntag viel ein Verkehrsteilnehmer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit drogentypischen Ausfallerscheinungen auf. Ein entsprechender Drogenschnelltest reagierte sodann positiv auf die Stoffgruppe THC. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin lag gegen den genannten Fahrzeugführer ein Haftbefehl vor.



Über das gesamte Wochenende hinweg fuhren im Bereich der Bundesautobahn 3 und 48 fünf Fahrzeugführer und dem Einfluss von THC und fünf weitere Kraftfahrzeugführer nahmen ohne die gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil.



