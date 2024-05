Koblenz

Verkehrsunfallflucht im Rauental – Polizei sucht Zeugen

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, 01. Mai, touchierte ein Pkw- Fahrer gegen 20 Uhr in der Steinstraße in Koblenz beim Ausparken ein vor ihm geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle.