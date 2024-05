Koblenz

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

Am 16.05.24 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Moselweiß zu einem Verkehrsunfall.