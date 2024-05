Sachbeschädigung in Sankt Katharinen ( Kreis Neuwied ) – Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 08. und 10. Mai 2024 beschädigten unbekannte Täter das Praxisschild einer Zahnarztpraxis in der Notscheider Straße 15 in Sankt Katharinen ( Kreis Neuwied ) und schütteten Bier in den zugehörigen Briefkasten.

Anzeige

Koblenz (ots).



Zwischen dem 08.und 10. Mai 2024 beschädigten unbekannte Täter das Praxisschild einer Zahnarztpraxis in der Notscheider Straße 15 in Sankt Katharinen ( Kreis Neuwied ) und schütteten Bier in den zugehörigen Briefkasten.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter 0261-103 1452 oder -1453 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell