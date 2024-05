Parkendes Fahrzeug beschädigt – Polizei Koblenz sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht

Anzeige





Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen grauen VW Tiguan, an der späteren Unfallstelle am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden im vorderen linksseitigen Bereich fest.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor, es wird jedoch vermutet, dass sich dieser auf der Moselweißerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt bewegte.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Nummer

0261-92156-300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell