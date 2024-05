38-jährige Frau aus Windhagen vermisst

Anzeige

Mit dem Bus hat sie ihre Wohnanschrift in 53578 Windhagen zunächst in Richtung Asbach verlassen.

Von einer hilflosen lage ist derzeit auszugehen, eine Gefährdung für ihre Person ist nicht auszuschließen.



Es sind zumindest ehemalige Bezugsorte im Oberbergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) bekannt.



Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden.



Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen?



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/qln2O eingesehen werden.



Hinweise bitte an die Polizei Neuwied unter 02631/878-210 oder 02631/878 – 0



