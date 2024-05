Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Am 07.05.2024 um 08.46 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der A48, Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Kaisersesch und Laubach gemeldet.

Anzeige

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein PKW aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem LKW und der Mittelschutzplanke. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Trier blockiert . Eine Ableitung

über den Standstreifen wurde eingerichtet. Die Fahrbahn konnte gegen 10:00 Uhr wieder freigegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Pressestelle



Telefon: 02611033301



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell