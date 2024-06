Emmelshausen

Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht in Emmelshausen

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 11.06.2024, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Kind mit dem Fahrrad auf dem Gehweg die Basselscheider Straße in Emmelshausen vom Kreisverkehr kommend in Richtung Basselscheid.