Lahnstein

Unfallflucht – Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

Am Montag, dem 15.07.2024, beschädigte im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 11:45 Uhr ein unbekannter Unfallverursacher, der vermutlich einen LKW fuhr, in der Hochstraße in Lahnstein beim Vorbeifahren zwei Fensterscheiben sowie ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.