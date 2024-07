Staubildung B260

Derzeit kommt es zu einer massiven Staubildung aus Koblenz kommend (südbrücke) in Richtung Bad Ems aufgrund einer eingerichteten Baustellenampel an der Friedrichssegener Brücke.

Die Verantwortlichen wurden kontaktiert und befinden sich bereits auf dem Weg.

Die Beseitigung des Staus wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Man bittet in Lahnstein somit wieder um Geduld an die im Stau Stehenden.



Die Polizei kann Ortskundigen derzeit lediglich raten, den Bereich zu umfahren.



