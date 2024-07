Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 19.07.2024 – 21.07.2024

Anzeige

Tatzeit müsste gegen 01:50h gewesen sein. Hier löste auch die Überwachungskamera aus.



Hinweise zur Tat an die Polizei Andernach



56645 Nickenich, Hauptstraße



Am Freitag, dem 19.07.24, gg. 17:55h kam es in der Ortslage Nickenich zu einem kleinen Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Hintergrund war, dass ein grauer Skoda die Andernacher Straße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Wassenach fuhr. Im entgegen kam ein ebenfalls gauer VW die Hauptstraße aus Richtung Wassenach in Richtung Andernacher Straße. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam der Skoda zu weit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem VW leicht zusammen so das ein Schaden an beiden Fahrzeugen entstand. Bei der Unfallaufnahme fiel allerdings auf das, dass die Fahrerin des Skoda nicht mehr nüchtern war. Sie schwankte bei der Sachverhaltsaufnahme und auch ein unabhängiger Zeuge gab vor Ort an, dass die Fahrerin bereits vor dem Verkehrsunfall starke Schlangenlinien fuhr. Somit wurde der Dame ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Hier erzielte sie einen Wert von über 1,8 Promille. Die Frau wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vorläufig eingezogen. In der nächsten Zeit darf die Dame nun kein Fahrzeug mehr führen.



56218 Mülheim-Kärlich, Industriestraße



Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, dem 19.07.24, gg. 19:15h auf dem Parkplatz der Fa. Rossmann. Der Geschädigte parkte dort vor dem Einkauf seinen Cooper Clubman. Als er gegen 19:15h wieder zu dem Fahrzeug zurück kam, stellte er im hinteren linken Bereich einen frischen Schaden fest.



Hinweise auf die Tat bitte an die Polizei Andernach



56645 Nickenich, Laacher Straße



Durch eine Anwohnerin wird in der Nacht vom 19.07.24 zum 20.07.24 mitgeteilt, dass in der Laacher Straße Nähe Sportplatz/Cage Soccer-Anlage unbekannte Personen vermutlich etwas beschädigen würden. Dies könne durch diverse Geräusche so vermutet werden. Vor Ort erkannten dann die Beamten 3 Jugendliche welche davon rannten. Hier wurde unmittelbar die Verfolgung aufgenommen und einer der Jugendlichen gestellt.

Bei einer Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit konnte erkannt werden, dass vor Ort 2 Bäume beschädigt wurden. Auch wurden 3 Leitpfosten herausgerissen, ein Baum auf die Fahrbahn geworfen und ein Parkplatzschild wurde beschädigt. Nun wird eine Anzeige gegen die bekannten Jugendlichen gefertigt und die Gemeinde wird sich mit den Jugendlichen auch noch auseinandersetzen.



56575 Weißenthurm, Bahnhofstraße 50



Die Geschädigte parkte am Freitag, dem 19.07.2024 ihren Ford-Fiesta vorwärts auf dem Parkplatz gegenüber ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße. Gegen 22:00 Uhr habe sie aus ihrer Wohnung beobachten können, dass ein hellgelber Mercedes-Benz mit NR-Kennzeichen (NR-V ???) links neben ihr etwas schräg vorwärts geparkt hatte. Am nächsten Morgen stellt sie einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Ob nun der Mercedes-Benz tatsächlich den Schaden verursacht hat könne sie aber mit Bestimmtheit nicht sagen.



Hinweise zum Unfall bitte an die Polizei Andernach



56645 Nickenich, Waldstraße 19



Eine Anwohnerin meldete am Samstag, dem 20.07.24, gg. 14:00h, dass sie aktuell einen Pfau in der Garage sitzen habe und nicht weiß was sie machen soll. Die Garage habe offen gestanden und das Tier sei einfach hineingelaufen. Bei Eintreffen ist das Tier bereits weiter auf ein Gartengrundstück gelaufen. Es gab rückblickend bereits mehrere Einsätze mit dem Wildtier (unter anderem zw. Kruft und Mayen). Es gehört in kein Wildtiergehege oder sonstiges und kann keinem Besitzer zugeordnet werden. Aber scheinbar gefällt dem Tier die örtliche Gegend.



56626 Andernach, Koblenzer Straße



Am Samstag, den 20.07.24, gg. 18:50h meldet eine Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise. Das Fahrzeug fährt starke Schlangenlinien, zu einer Gefährdung ist es glücklicherweise noch nicht gekommen. Das Fahrzeug stehe nun an einer Tankstelle in der Koblenzer Straße und der Fahrer betrete das Schnellrestaurant. Nach Rücksprache mit der Mitteilerin wird das Restaurant betreten und der verantwortliche Fahrzeugführer festgestellt. Die Person wirkt bereits beim ersten Kontakt durcheinander und zeigt motorische Ticks (unkontrollierte Arm und Beinbewegungen). Bei der Durchsuchung der Person kann in einer Tasche eine Dose mit vermutlichen Drogen fest- und sichergestellt werden. Den Konsum räumt der Beschuldigte vor Ort ein. Im Anschluss wird die Person ins Krankenhaus verbracht und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Auch hier wird der Fahrer in nächster Zeit kein Fahrzeug mehr führen dürfen.



56626 Andernach, Koblenzer Straße / Werftstraße

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht vom Sonntag, den 21.07.24, gg. 02:25h. Der Fahrer eines grauen Opel Astra befährt die linke der beiden Spuren der Koblenzer Straße vom Stadtgraben kommend in Richtung Weißenthurm. Ein ihm unbekannter Pkw befährt die rechte der beiden Spuren in dieselbe Richtung. Der unbekannte Pkw beabsichtigt, nach rechts in die Werftstraße abzubiegen. Als dieser sich parallel neben dem Opel Astra auf der Höhe der Kreuzung befindet, biegt der unbekannte Pkw im weiten Bogen nach rechts ab und kollidiert dabei mit dem linksseitigen Außenspiegel des Astra. Es entsteht Sachschaden an den jeweiligen Außenspiegeln beider Fahrzeuge. Zu dem unbekannten Fahrzeug kann der Geschädigte lediglich sagen, dass es sich um einen VW handeln könnte. Mehr ist leider nicht bekannt.



Hinweise zu dem Verkehrsunfall bitte an die Polizei Andernach.



56626 Andernach, Rheinanlagen



In der Zeit vom 19.07.24 bis zum 21.07.24 findet in den Rheinanlagen der Stadt Andernach die alljährliche Bierbörse statt. Diese war, auch wetterbedingt sehr gut besucht und die Stimmung entspannt und ausgelassen. Im Bereich der Bierbörse wurde von Seiten der Polizei jeweils eine Fahrradstreife eingesetzt um den Gästen eine ruhige Atmosphäre zu bieten. Die Präsenz der Fahrradstreife wurde positiv aufgenommen und in zahlreichenden Bürgergesprächen manifestiert.

Da freut man sich doch auf das nächste Jahr.



