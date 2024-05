Spay

Sachbeschädigungen an PKW

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

In der Nacht vom 06.05.2024 auf den 07.05.2024 kam es zwischen 18 Uhr und 05.30 Uhr in der Straße „Im Grabsack“ in Spay zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.