Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall (Meldung von 14:52 Uhr)

In der Erstmeldung hieß es, dass mindestens eine Person schwerverletzt sei.



Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass von den vier Insassen des alleinbeteiligten PKW, lediglich eine Person leicht verletzt war und das Fahrzeug auch selbstständig verlassen konnte.



Als Unfallursache kommt zum derzeitigen Ermittlungsstand eine der Witterung unangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning in Betracht. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kurzfristig voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich ist die A48 wieder frei befahrbar.



