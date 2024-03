Nachtragsmeldung Verkehrsunfall BAB 3 / Gem. Krunkel / Autotransporter verunfallt / Verursacher flüchtig / Fahrer schwer verletzt

Am 14.03.2024 kam es gegen 04.33 Uhr auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, zwischen den Anschlussstellen Neuwied/Altenkirchen und Neustadt/Wied, in Höhe des Rastplatzes Epgert, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.



Hierbei wurde der 34-jährige niederländische Fahrer eines Autotransporters, entgegen der ersten Meldung, schwer verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Zur Unfallzeit befuhr der 34-jährige mit seinem Autotransporter (3,5-Tonner) mit Anhänger die BAB 3 auf dem rechten der drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Köln. Hierbei wurde er durch einen bislang unbekannten LKW überholt, der den Autotransporter, beim Wiedereinscheren nach rechts, touchierte. Hierdurch verlor der 34-jährige die Kontrolle über das Fahrzeuggespann und geriet ins Schleudern. Dadurch riss der Anhänger ab, überschlug sich samt der beiden aufgeladenen PKWs und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen.

Das Zugfahrzeug drehte sich, verlor hierdurch den aufgeladenen PKW VW-Golf und kam, quer zur Fahrbahn, auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Infolge des Unfalls sind noch immer zwei Fahrstreifen der BAB 3 voll gesperrt, da die Bergungs- und Reinigungsarbeiten derzeit noch andauern. Der Rückstau beläuft sich auf ca. 8 Kilometer.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den fraglichen Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz befand sich das DRK mit RTW, die Autobahnmeisterei Ammerich sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur mit zwei Funkstreifenwagen.



Zudem werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen LKW machen könnnen gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth



Thorsten Hähn, PHK

Telefon: 02602/9327-0

pastmontabaur@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell