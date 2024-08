Abschlussmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der A61 um 05:05 Uhr

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der rechten von zwei vorhandenen Fahrspuren auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz vor der Anschlussstelle Laudert.

Ein Pkw fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dabei wurden die Airbags im Pkw ausgelöst. Durch den Verkehrsunfall wurde die 49-jährige Beifahrerin im Pkw so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen erlag. Vier weitere Insassen im Pkw wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Die rechte Fahrspur bleibt zwecks Verkehrsunfallaufnahme noch ca. eine Stunde gesperrt.



