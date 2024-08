-Abschlussmeldung- Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61 bei Boppard, FR Norden

Ein 75-jähriger Autofahrer befuhr am 06.08.2024, um 04:13Uhr mit einem Anhänger, auf welchem ein PKW geladen war die A61 in Fahrtrichtung Norden bei Boppard.

Während der Fahrt riss aus ungeklärter Ursache die Deichsel des Anhängers vom Zugfahrzeug ab und der Anhänger kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.



Ein nachfolgender 72-jähriger PKW-Fahrer (Bundeswehrangehöriger, unterwegs im Dienstfahrzeug) übersah den unbeleuchteten Anhänger auf dem linken Fahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision entstand am geführten Fahrzeug erheblicher Sachschaden und der Fahrer wurde schwer verletzt.



Am unfallbeteiligten Anhänger und dem geladenen PKW entstand ebenfalls hoher Sachschaden.



Der 72-jährige PKW-Fahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus ev.Stift nach Koblenz verbracht.



Die Richtungsfahrbahn Norden musste für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung für fast 4 Stunden gesperrt werden. Es erfolgte eine Umleitung des Verkehrs über den Parkplatz „Hellerwald“.



Aufgrund des Verkehrsunfalles entstand Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich.



Autobahnpolizei Mendig

Tel. 02652/9795-110



