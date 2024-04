Lahnstein

Lahnstein – Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer Am Donnerstag, den 11.04.2024, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich in Lahnstein im Bereich der B 42 von Koblenz kommend in Fahrtrichtung Lahnstein im Bereich zur Abfahrt Niederlahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde.