Flüchtiger Opel Corsa: Zeugenhinweise gesucht nach Verkehrsunfall auf der B 260

Am 03.05.2024 ereignete sich auf der B 260 etwa 300 Meter vor dem Erreichen des Campingplatzes Runkel ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Gegen 18:20 Uhr wendete ein roter Opel Corsa Kleinwagen verbotswidrig auf der B 260 in Richtung Bad Ems, um über die parallel zur Fahrbahn befindlichen Schotter- bzw. Kiesfläche zurück nach Lahnstein zu fahren.

Infolgedessen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei sich dahinter befindlichen Fahrzeugen.



Der Fahrer des Opel Corsa entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Lahnstein.

Es handelt sich um einen roten Opel Corsa D, vermutlich aus den Baujahren 2010 bis 2014, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin.



Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Opel Corsa geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.



