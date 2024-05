Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 17.-19.05.2024

Anzeige

Vermutlich in der Nacht vom 16.05. – 17.05.2024 wurden dort ca. 5 Kubikmeter Müll, überwiegend Bauschutt, Altreifen und Sperrmüll widerrechtlich entsorgt. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Verursachern dauern an.



Weißenthurm – Täter werden beim Fahrraddiebstahl beobachtet



Am Samstag dem 18.05.2024 gegen 02:50 Uhr kam es in der Andernacher Straße in Weißenthurm zum Diebstahl eines Fahrrads durch zwei männliche Täter. Diese wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie ein schwarzes Herrenrad aus einem Hof mitgenommen haben. Das Fahrrad konnte wenig später im Bereich der Rheinanlagen durch die Streife aufgefunden werden. Ein Täter, ca. 16-18 Jahre alt, südländisches Aussehen, soll eine dunkle Jacke getragen haben und klein gewesen sein. Der zweite Täter soll groß gewesen sein und helle Kleidung getragen haben. Am Fahrrad konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Das Rad konnte dem glücklichen Besitzer wieder ausgehändigt werden.



Andernach – Kind bei Verkehrsunfall verletzt



Am 18.05.2024 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 49 jährigem PKW Fahrer und einem 7 jährigem Mädchen, welche mit ihrem Cityroller unterwegs war. Der Unfall ereignete sich am Kreisel Breite Straße / Bahnhofstraße. Der Fahrer des PKWs missachtete hierbei das Kind, welches den dortigen Zebrastreifen überquerte und erfasste dieses hierbei leicht mit der Fahrzeugfront. Durch den Sturz verletzte sich das Kind glücklicherweise nur oberflächlich. Nach entsprechender Erstversorgung wurde es dem Vater übergeben.



