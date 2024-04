Bendorf/Rhein

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs – Bendorf, Koblenz-Olper-Straße

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, den 11.04.2024, gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf/Rhein einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer, an dessen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war.