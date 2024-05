Vallendar

Auto in Vallendar zerkratzt

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht, vom 08.05.2024 auf den 09.05.2024, zerkratze ein unbekannter Täter einen parkenden PKW in der Jahnstraße in Vallendar.