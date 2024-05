Körperverletzung unter Zuschauern im Rahmen einer Fußballbegegnung auf dem Oberwerth in Koblenz

Am Samstag, 04.05.24 kam es in den Nachmittagsstunden im Rahmen einer Fußballbegegnung zu einem Körperverletzungsdelikt auf dem Gelände des Stadions Oberwerth.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter verletzten das 25-jährige Opfer, bei dem es sich um einen AfD-Lokalpolitiker gehandelt haben soll, durch Schläge derart, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste.

Die Ermittlungen werden durch die Polizeidirektion Koblenz geführt und dauern derzeit noch an.



