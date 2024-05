Praktikum bei der Kripo Koblenz. Jetzt bewerben!

Anzeige





Dann nimm dir drei Tage in deinen Sommerferien Zeit und komm zu uns, zur Kripo Koblenz. Trau Dich!



Vom 17. Juli bis 19.Juli 2024 kannst du hinter die Kulissen der Kriminalpolizei Koblenz blicken und hautnah die Koblenzer Mordkommission erleben. Erfahre, wie Spuren bei Tatorten gesichert werden und welche vielfältigen Themenbereiche die einzelnen Kommissariate bearbeiten. Außerdem kann du bei einem Besuch der Hochschule der Polizei Campusluft schnuppern.



Was du dafür tun musst? Schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnis bis zum 01.06.2024 an: KDKoblenz@polizei.rlp.de



Unsere Praktikumsplätze sind begehrt und schnell vergeben. Schnell sein lohnt sich!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Kriminaldirektion Koblenz

KHK'in Katja Klamann



Telefon: 0261-103-2725

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



