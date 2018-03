Schmuckpreisgewinnerin Stefanie Dingel zeigt am Wochenende ihren preisgekrönten Ring

Im Rahmen der Aktion „Offene Werkstätten“, bei der an diesem Wochenende mehr als 20 Schmuckschaffende in der Edelsteinregion rund um Idar-Oberstein Besuchern Zutritt zu Ausstellungen und Arbeitsräumen gewähren, zeigt Stefanie Dingel, Gewinnerin des Hauptpreises beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2018, ihren preisgekrönten Ring in ihrer Werkstatt in der Goldschmiede H. Stein am Obersteiner Marktplatz.

Der Ring aus rhodiniertem Silber mit Bergkristall und Aquamarin hatte die Jury begeistert, bewegt man ihn im Licht, scheinen Wellen in ihm zu wogen. Ein Effekt, den man aber nur genießen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.