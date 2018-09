Treffen in Veitsrodt: Schweinepest bereitet Landwirten im Kreis Birkenfeld Sorgen

Mit einer Neuerung wartete in diesem Jahr der Kreisbauerntag auf. Er fand erstmals abends statt. Das Kalkül der Veranstalter war, dass so mehr Landwirte den Weg in den Saal Dahlheimer in Veitsrodt finden würden. Und dieser Plan ging auf: Es waren insgesamt mehr Besucher anwesend als in den vergangenen Jahren, sagte Hartmut Bauer, Geschäftsführer der Birkenfelder Kreisgeschäftsstelle des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Aufgrund der späten Uhrzeit seien wesentlich mehr jüngere Besucher als sonst gekommen.

Gut besucht war am Donnerstagabend der Bauerntag in Veitsrodt. Ihnen wurde unter anderem ein Vortrag von Prof. Thore Toews von der TH Bingen geboten, der zum Thema „Entwicklungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe“ referierte. Fotos: Hosser Foto: Hosser

Neben einem mit provokanten Thesen gewürzten Vortrag von Prof. Thore Toews von der Technischen Hochschule (TH) Bingen war bei der Veranstaltung die Bedrohung durch einen möglichen Ausbruch der Schweinepest auch in Deutschland ein wichtiges Thema. Zunächst aber hatte der Kreisvorsitzende Matthias Helm die Anwesenden, zu denen beispielsweise Landrat Matthias Schneider, Idar-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf, der Birkenfelder Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski und dessen Beigeordneter Alois Kandels gehörten, begrüßt. Danach ließ Helm das Landwirtschaftsjahr 2017 Revue passieren. Was den Getreideanbau betrifft, sei das Frühjahr zu trocken gewesen, weswegen die Heuernte schlecht ausgefallen sei. Der erste und zweite Schnitt der Grassilage seien ebenfalls bescheiden ausgefallen, die Silomaisernte war hingegen okay. Im weiteren Verlauf des Jahres hätten Starkregen und Nässe für schlechte Ernten gesorgt. Doch es gebe auch positive Nachrichten: Die wirtschaftliche Situation der Milchvieh- und Schweinehalter habe sich stark verbessert. Für 2018 sehe er eine Stabilisierung der Märkte. Jedoch sei die Landwirtschaft auf eine stabile Bundesregierung angewiesen, die stabile rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen schafft.

Prof. Thore Toews von der Technischen Hochschule in Bingen. Foto: Hosser

Kreisgeschäftsführer Hartmut Bauer blickte ebenfalls auf das Jahr 2017 zurück. Die Mitgliederzahl lag bei 600, es gab 19 Austritte, doch man habe auch 14 neue Mitglieder hinzugewonnen. Die Zusammenarbeit mit Behörden wie der Kreisverwaltung funktioniere sehr gut, betonte Bauer. Zudem arbeite man aktuell zusammen mit dem Nationalparkamt an einem Pilotprojekt, um Wildschäden zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Neu ist 2018, dass alle Landwirte, die ihre Landwirtschaft finanziell fördern lassen wollen, dies per E-Antrag tun müssen. Seit 2015 war das alte System des Papierantrags schrittweise umgestellt worden.

Mehrfach Thema war die afrikanische Schweinepest. Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands, mahnte, dass man die Gefahr rechtzeitig in den Griff bekommen müsse. Sobald die Schweinepest auch in Deutschland eintreffe, würden die letzten verbliebenen Schweinehalter sinnbildlich vom Hof gejagt werden. Aus diesem Grund wolle der Bauernverband eng mit der Jägerschaft zusammenarbeiten und die Landwirte beispielsweise dazu anhalten, Schussschneisen zu errichten. Die größte Hoffnung jedoch sei, „dass die Pest an uns vorbeizieht“. Dies hofft auch Schneider, der sich gar nicht erst ausmalen will, welche Dimensionen ein Ausbruch der Krankheit in Deutschland annehmen könnte. Er mahnte besonders diejenigen Landwirte zur Vorsicht, die zusätzlich auch noch zur Jagd gehen. „Das Virus kann bis zu 200 Tage auf weggeworfenem Abfall überdauern“, betonte der Landrat.

Anschließend trat Toews ans Rednerpult. Der Fachmann von der TH Bingen referierte über den Anpassungsdruck der landwirtschaftlichen Betriebe und darüber, dass das primäre Ziel der Landwirtschaft nach wie vor die Lebensmittelproduktion und nicht etwa die Landschaftspflege sei. In der Gesamtbilanz sei Deutschland nach wie vor ein Nettoimporteur von landwirtschaftlichen Produkten. Das bedeutet übersetzt, dass Deutschland sich nicht selbst ernähren kann, sondern Lebensmittel aus anderen Ländern einführen muss. Die Importe sind größer als die Exporte. Auch die Direktzahlungen der Ersten Säule an die Bauern, also die Subventionen, sieht Toews kritisch. Diese unterstützten zwar viele Betriebe finanziell, doch mittlerweile würden die Gelder als fast produktionsunabhängige Förderung direkt an die Grundstücksbesitzer durchgehen. Zudem leide das Image der Landwirtschaft als Subventionsempfänger langfristig. Toews erachtet es daher als sinnvoller, diese Gelder beispielsweise in die Förderung von Güllebehältern oder Fahrsilos zu stecken.

Den Ökolandbau sieht Thore Toews als hervorragende Chance für Betriebe. Man müsse eben bereit sein, alte Gewohnheiten aufzugeben. Im Anschluss an Toews Vortrag wurde noch lange durchaus hitzig diskutiert.

Von unserer Redakteurin Silke Bauer