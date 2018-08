Fischbachtal: Schadenslage ist noch immer nicht überschaubar

Nach den sintflutartigen Regenfällen am Sonntagabend und dem damit einhergehenden Extremhochwasser gehen die Aufräumarbeiten unvermindert weiter. Die Bestandsaufnahme läuft. Noch ist nicht absehbar, wie hoch die Schäden sind.

Nicht nur Ortsbürgermeister Horst Lang ist in Niederwörresbach seit Sonntag rund um die Uhr unterwegs. Zwar sagte VG-Bürgermeister Uwe Weber am Montagmorgen noch, das Dorf sei mit einem blauen Auge davongekommen, doch laut Lang „sieht es bei uns ganz schlecht aus“. Das Dorfzentrum sei besonders stark betroffen. Die Schäden an den beiden Sporthallen (wir berichteten) seien immens. Auch bei der Metzgerei und einer Familie in der Hauptstraße seien die Probleme groß. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir das finanziell abfedern können“, sagt Lang: „Wir dürfen die Menschen jetzt nicht allein lassen.“ Der Ortsbürgermeister kann gar nicht genau sagen, wie viele und welche Häuser und damit Familien insgesamt betroffen sind. „Wir gehen seit Sonntag alle bis an unsere Grenzen“, betont er.

In Herrstein und Fischbach war am Mittwoch den ganzen Tag über die Bundeswehr im Einsatz. Möglich ist dies durch Artikel 35 des Grundgesetzes, wonach sich Behörden des Bundes und der Länder gegenseitig Rechts- und Amtshilfe leisten. Weil die Verbandsgemeindeverwaltung in Herrstein derzeit brachliegt, hatte der Landkreis Birkenfeld die BW-Helfer angefordert. „30 Soldaten holten mit Schaufeln und Schubkarren Schlamm und Müll aus dem Verwaltungsgebäude, damit der Betrieb dort so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden kann“, berichtete ein Bundeswehr-Sprecher. Weitere 14 Soldaten waren mit ähnlichen Arbeiten in der Integrierten Gesamtschule (IGS) betraut, und sechs Militärangehörige packten im Gemeindezentrum in Fischbach an. Sie alle gehören dem Artillerielehrbataillon 345 Idar-Oberstein an.

Auch THW-Kräfte aus Wörrstadt und Worms halfen gestern gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Landkreis Birkenfeld. Bildungsstaatssekretär Hans Bechmann schaute in der havarierten IGS vorbei und dankte Schulgemeinschaft, Einsatzkräften und Helfern „für ihr großes Engagement“. Die Feuerwehr barg mittlerweile ein seit Sonntag in Herrstein vermisstes Auto in Höhe der Abfahrt Hintertiefenbach (!) aus dem Fischbach. Dafür musste die L 160 kurzzeitig gesperrt werden.

In Fischbach wurde inzwischen eine Fläche am Möbelmarkt unweit des Wohnmobilstellplatzes eingerichtet, auf den bis zur Entsorgung Unrat und demolierte Möbel zwischengelagert werden können. Und da kommt eine Riesenmenge zusammen. „Das ist wichtig, weil die Geruchsentwicklung durch die Hitze enorm ist. Das kann man den Menschen im Dorf nicht zumuten“, sagt Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr.

Betroffen von dem Unglück ist in Herrstein auch die Gärtnerei Fleischhauer. Trotz der enormen Schäden vor allem an den Gewächshäusern läuft dort der Betrieb allerdings den Umständen entsprechend normal weiter.

In Hottenbach hat sich die Lage wieder halbwegs normalisiert. „Wir haben das Dorf sauber“, sagt Horst Kreischer. Der Ortsbürgermeister fand sogar die Zeit, um am Dienstagnachmittag mit Ratsmitglied Rudi Röper zur VG-Verwaltung nach Herrstein zu fahren, um dort zu helfen. Insgesamt sei Hottenbach mit einem blauen Auge davongekommen. Lediglich bei einem Senior sei der ganze Keller vollgelaufen. Die Dorfgemeinschaft hat dem über 80-Jährigen geholfen. Das Gasthaus von Gert Dahlheimer wurde ebenfalls von dem Unglück heimgesucht. 70 Kubikmeter Öl sind in der Nacht abgepumpt und in Güllefässer umgefüllt worden. Das Öl werde jetzt nach und nach unter Aufsicht der Kreisverwaltung in einem Abscheider entsorgt.

Möglicherweise vor dem Aus steht die urige Straußwirtschaft von Volker Stolz in Kempfeld-Katzenloch. Auch der Steinbach führte am Sonntagabend ungewöhnlich viel Wasser, das mit enormer Kraft über das Stolz-Gelände kurz vor der Einmündung in den Idarbach strömte und Teile des Inventars mitriss. Seit Tagen sind auch dort Helfer mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Auch der TV Vollmersbach blieb nicht verschont. Schlamm- und Wassermassen brachen über die Tennisanlage und den Sportplatz herein und zerstörten große Teile der Sportanlagen. Lediglich der Beachvolleyballplatz blieb einigermaßen verschont. Die Tennisabteilung muss ihren Trainings- und Spielbetrieb vorerst einstellen. Alle Heimspiele müssen auf Ausweichanlagen ausgetragen werden. Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten auf der Sportanlage werden mehrere Wochen dauern. Ausgerechnet in diesem Jahr steht das 30-jährige Bestehen der Tennisabteilung auf dem Terminplan – und das Sportfest am ersten Juliwochenende steht ins Haus. Bis dahin wartet noch viel Arbeit. Alle Mitglieder und Freunde des TV, die helfen möchten, können sich mit dem Vorsitzenden Matthias Hautmann, Telefon 06781/317 85, in Verbindung setzen.

