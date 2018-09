Ultranet: Amprion informiert, Skepsis bleibt

Warum die Betroffenheit beim Thema Ultranet in Urbar besonders groß ist, kann man auf den ersten Blick erkennen – zumindest dann, wenn man im Urbarer Weg steht. Denn die Stromtrasse, die nach den Plänen des Übertragungsnetzbetreibers Amprion bald neben den bestehenden Wechselstromleitungen auch Gleichstromleitungen führen soll, führt mitten durch ein Wohngebiet. Dementsprechend groß war am Donnerstag der Andrang, als Amprion mit seinem Infomobil genau dort zu Gast war, um mit den Betroffenen zu diskutieren. Dass die Mitarbeiter der Dortmunder Firma die mit dem Projekt verbundenen Ängste vertrieben haben, ist unwahrscheinlich.

Amprionmitarbeiter Dr. Benjamin Schröder (links) führte bei der Informationsveranstaltung seines Arbeitgebers in Urbar Messungen der elektrischen und magnetischen Felder der bestehenden Leitung durch. Foto: Volker Schmidt

Was die Gegner des Projekts vom Ultranet halten, machten sie sehr schnell klar – mit Trillerpfeifen und Plakaten. „Wir sind keine Versuchskaninchen“, stand auf einem dieser Plakate zu lesen. Hintergrund: Bei der gleichzeitigen Führung von Gleich- und Wechselstromleitungen über einen Mast, dem sogenannten Ultranet, handelt es sich um eine „Weltneuheit“. Aber eben diese Weltneuheit ist es, die den Menschen entlang der Strecke Sorgen macht. Ihre Frage: Wie wirkt sich das auf den Menschen aus? Die Antworten, die Amprion darauf gibt, beruhigen viele Urbarer nicht. Bei der Infoveranstaltung führte das Unternehmen eine Messung der elektrischen und magnetischen Felder der bestehenden Leitung durch. Viele, wie die Sprecherin der Bürgerinitiative „Pro Erdkabel Urbar“, Franziska Hennerkes, fragten sich allerdings warum, da auf den Masten noch keine Gleichstromleitungen hängen. „Was wollen sie denn messen? Dass diese Trasse die Grenzwerte einhält, ist ja wohl klar“, attackierte Hennerkes Amprion-Sprecherin Joëlle Bouillon. Diese verwies auf viele Studien, die es zur Wirkung von Gleich- und von Wechselstrom geben würde. Und der promovierte Elektrotechniker und Amprionmitarbeiter Benjamin Schröder erläuterte, dass der Gleichstrom das elektromagnetische Feld nicht ändern würde. Daher, erklärten die Amprionmitarbeiter, könne man beides durchaus getrennt voneinander bewerten. „Es gibt keine Durchmischung“, sagte Bouillon. Bei den Messungen, die Benjamin Schröder durchführte, wurden im Urbarer Weg Werte von um 0,4 Kilovolt pro Meter gemessen. Der Grenzwert liegt bei 5 Kilovolt pro Meter.

„Es gibt für das Phänomen der ionisierten Strahlung keinen Grenzwert“, sagte Franziska Hennerkes im Gespräch mit Bouillon und spielte damit auf eine Studie der Universität Bristol an, wonach durch die Ionisierung von Staub-, Ruß- und Luftmolekülen in der Nähe solcher Freileitungen die Gefahr von Krebserkrankungen steigt.

„Wollen Sie verantworten, dass hier die Krebsrate steigt?“, fragte ein Anwohner einen Amprionmitarbeiter. Ein anderer forderte: „Bringen Sie uns den Beweis, dass keine Gesundheitsgefährdung besteht!“ Es gebe keine Beweise für einen Zusammenhang von Krebserkrankungen in der Nähe solcher Stromleitungen, erwiderte Amprion. Den Gegenbeweis gibt es aber auch nicht, bemängelten die Kritiker. Eben das ist laut Amprion aber schwierig. „Wir können nun mal nicht nachweisen, dass es etwas nicht gibt“, erklärte Amprionmitarbeiter Heiko Gronau im Gespräch mit der RZ. Gronau nahm im Gespräch mit Bürgern auch zu einer möglichen Alternativtrasse Stellung: „Ein Neubau auf der anderen Rheinseite kann auch nicht konfliktfrei durchgeführt werden“, sagte er. Auch dort könne es sein, dass man zum Teil nah an die Wohnbebauung ran müsste. Er ist aber überzeugt, dass von der Ultranetleitung „keine gesundheitlichen Schädigungen ausgehen“.

Letzteres will eine Frau, die in der Nähe wohnt, noch nicht so recht glauben. „Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass ich das möchte“, erklärte sie. Und noch einen weiteren Punkt fügt sie hinzu. Sie befürchtet nämlich einen Wertverlust der Häuser in der Nähe der Stromtrasse. In Urbar gibt es also auch in Zukunft noch viel Klärungsbedarf.

Von unserem Redakteur Volker Schmidt