Plus Bad Kreuznach Golfhotel Stromberg, Landhotel Kauzenberg und Menschels Vitalresort: Drei Hotelbetriebe aus dem Kreis Bad Kreuznach prämiert Von Marian Ristow i Freuten sich über die Prämierung des Golfhotels Stromberg zum Top-Ausbildungsbetrieb: Dehoga-Präsident Gereon Haumann (von links), Kreisbeigeordnete Andrea Silvestri, Bärbel Dirksen und Marcus Beetz (beide aus der Direktion des Golfhotels), Ministerin Daniela Schmitt und Dehoga-Kreisverbandschef Werner Patzsch. Foto: Nadine Kober/Dehoga Gleich drei Auszeichnungen heimsten Hotel- und Tourismusbetriebe aus dem Kreis Bad Kreuznach bei der jüngsten Feierstunde des Dehoga Rheinland-Pfalz (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) in dessen Zentrale in der John-F.-Kennedy-Straße in Bad Kreuznach am Montagabend ein. Lesezeit: 2 Minuten

Das Landhotel Kauzenberg in Bad Kreuznach ist ab sofort ein Drei-Sterne-Superior-Haus, das Golfhotel Stromberg darf sich künftig Top-Ausbildungsbetrieb nennen, und Menschels Vitalressort in Meddersheim hat zum ersten Mal den Umweltcheck in der Güteklasse Bronze bestanden. In der Dehoga-Feierstunde wurden in toto 40 Betriebe aus ganz Rheinland-Pfalz prämiert, neun Drei- bis ...