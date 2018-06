Barrierefreiheit am Haltepunkt Ahrweiler Markt: Am Treppenabsatz ist oft Endstation

41 Treppenstufen müssen Bahnreisende erklimmen, wenn sie aus Richtung Bonn angereist sind und am Haltepunkt Ahrweiler Markt aussteigen. „Selbst für einen gesunden Menschen ist das unzumutbar, wenn sie Reisekoffer oder auch nur Rollis mit sich herumschleppen – von älteren oder gesundheitlich eingeschränkten Menschen ganz zu schweigen“, mahnt Andreas Wittpohl, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus, die fehlende Barrierefreiheit an, an der sich nach Auskunft der Bahn wohl auch nichts ändern wird.

Der Bahnhaltepunkt Ahrweiler Markt ist immer noch nicht barrierefrei. Die Treppenstufen sind für viele der anreisenden Gäste zum Hindernis. Der Ahrtal-Tourismus will sich nicht mit der Situation zufrieden geben und kündigt massive Proteste an.

Auf RZ-Anfrage teilt ein Bahnsprecher mit, dass „angesichts der Topografie kein barrierefreier Ausbau geplant ist.“ Verwirklicht werden soll bis zum Beginn der Landesgartenschau 2022 eine Erhöhung der Bahnsteige auf 76 Zentimeter. Kosten: über eine Million Euro.

Für Andreas Wittpohl ist die Bahnsteigerhöhung ein Schritt, aber nicht die Lösung für das Problem mit den Treppen. Ein Aufzug müsste hier installiert werden. Wittpohl spricht dabei auch im Namen der 350 Mitgliedbetriebe des Ahrtal-Tourismus. „Tausende von zahlenden Bahnkunden pro Woche leiden unter der derzeitigen Situation. Auch unsere vielen Gastgeber im hochfrequentierten Altstadtbereich von Ahrweiler sind es leid, ihre Gäste von weiter entfernten Bahn-Haltepunkten abholen zu müssen“, so Wittpohl. Er weist außerdem darauf hin, dass der Ahrtal-Tourismus im Sinne eines nachhaltigen Tourismus bei den Gästen seit Jahren für die An- und Abreise mit der Bahn wirbt. Für die Gästekarteninhaber werde die kostenfreie ÖPNV-Nutzung bei der Bahn außerdem teuer eingekauft. „Da erwarte ich, dass die Deutsche Bahn AG und ihre vielen Verbundunternehmen in die für sie hochprofitable Ahrtalbahn investieren“, sagt Wittpohl. Der Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus hat erfahren, dass die Bahn-AG ihren Investitionsbedarf an der Frequenz der Bahnkunden misst. Allerdings werde hier nur werktags gezählt. „Bei den Analysen fallen so Tausende von Wochenend-Gästen unter den Tisch“, so Wittpohl der ankündigt, dass sich der Ahrtal-Tourismus massiv für eine schnellstmögliche Barrierefreiheit am Bahn-Haltepunkt Ahrweiler einsetzen wird und dafür nicht nur auf die Straße, sondern zur Not auch „auf die Schiene“ geht.

