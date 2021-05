Mit dem Kreisverkehr an der neuen B 266-Abfahrt Bad Neuenahr-Ost sowie dem am Bahnhofsvorplatz der Kurstadt sind am Haupteingang zur Kreisstadt gleich zwei neue Kreisverkehrsplätze entstanden. Die Gestaltung der Innenflächen der beiden Verkehrseinrichtungen ist ein wichtiges Thema, soll doch durch ihre Gestaltung auf dem ersten Blick der Eindruck für eine attraktive Stadt entstehen und zu Entdeckungen einladen. In einem Fall ist man sich über das Wie bereits einig.