Bad Neuenahr-Ahrweiler

Es ist ein Termin, der sich längst bei allen Bewohnern in Bad Neuenahr-Ahrweiler tief eingeprägt hat: 20. April bis 16. Oktober 2022 – Landesgartenschau (Laga) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es ist also nur noch gut ein Jahr, bis der Startschuss fällt, und bis dahin ist unter Leitung der Landesgartenschaugesellschaft 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch unendlich viel zu tun. Aber vieles ist auch schon angepackt worden.