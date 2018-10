Wie viel Geld bringt der Tourismusbeitrag?

„Die veröffentlichten Zahlen stimmen, die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind einfach falsch“, widerspricht Dr. Michael Vesper, Geschäftsführer der mit dem Management des Tourismusbeitrages betrauten Gesundheit und Tourismus GmbH (kurz GuT), den vom Team Valentino kundgetanen möglichen Einnahmen aufseiten der Stadt durch den umstrittenen Beitrag. Während Stadtverwaltung und GuT stets von rund 300.000 Euro per anno sprachen, geht das Team Valentino, eine Gruppierung aus Beitragsgegnern um den Gastronomen Antonio Valentino, von rund 1,9 Millionen Euro aus. Eine Zahl, die falsch sei, wie Vesper im Gespräch mit unserer Zeitung offenlegte.

Der Tourismus spült laut einer Wertschöpfungsstudie rund 150 Millionen Euro pro Jahr in die Stadt. Der Tourismusbeitrag soll per anno circa 300.000 Euro bringen, sagen Stadtverwaltung und GuT. Das Team Valentino geht von 1,9 Millionen Euro aus.

Foto: Marian Ristow

„Diese lineare Rechnung funktioniert nicht“, sagt er. In einer Pressemeldung mit dem Titel „Die Wahrheit über den Tourismusbeitrag“ erhob das Team Valentino schwere Vorwürfe gegen die Stadt und auch gegen die GuT. Die korrekte Anzahl der Widersprüche sei bewusst falsch in die Öffentlichkeit transportiert worden, das habe die Anfrage des Team an die GuT ergeben. Allein 2016 seien es 173 Widersprüche gewesen, in 99 Fällen wurde diesen abgeholfen. 74 lägen dem Stadtrechtsausschuss seit 2016 vor, ohne dass dieser darüber verhandelt habe – bis zum vorigen Freitag. Doch die Sitzung platzte.

Außerdem seien die Einnahmen durch den Beitrag weitaus höher als von der Stadt benannt. Das Team Valentino schreibt, dass für 2017 erst 414 Bescheide an die potenziellen Zahler ergangen seien. Ingesamt gebe es 4332 Beitragspflichtige. Allein mit den 414 Bescheiden, also gerade mal 10 Prozent aller Bescheide, habe die GuT 191.000 Euro berechnet. Valentino rechnet also mit Gesamteinnahmen von 1,9 Millionen Euro.

Vesper wundert sich über die vermeintlichen Zusammenhänge, die in der Pressemeldung gezogen werden. Und über die falsche Rechnung. Es sei nun mal so, dass zu Beginn der Liste die Branchen stünden, die direkten Kundenkontakt hätten, also die, die mit höheren Sätzen veranlagt seien. Diese würden dann logischerweise auch mehr bezahlen, erklärt Vesper. Man arbeite die Liste nun ab. Die Bescheide, die noch folgten, seien für die Gewerbebetriebe, deren Benefit vom Tourismus geringer sei. Folglich die, die weniger zahlen müssten. „Den Betrag hochzurechnen, passt einfach nicht“, sagt Vesper und verweist darauf, dass es sehr viele Betriebe gebe, für die zwar ein Bescheid erstellt würde, der Betrag aber unter der 12-Euro-Grenze liegen würde. „Diese Bescheide werden erst gar nicht verschickt.“ Unterhalb der Grenze zöge die GuT keinen Beitrag ein, gibt er zu verstehen.

Auch den Vorwurf, die GuT geize gezielt mit Informationen, den Claus Jotzo, der Sprecher von Antonio Valentino, während der Sitzungsunterbrechung im Stadtrechtsausschuss am vergangenen Freitag an die Adresse Vespers schickte, läuft aus seiner Sicht ins Leere. „Jeder, der bei uns anfragt, bekommt sämtliche Informationen. Wir haben auch im Vorfeld umfassend informiert“, sagt Vesper. Dazu habe er in sämtlichen Gremien von Finanzausschuss bis Stadtrat über den Beitrag, die Satzung und die Vorteils- und Gewinnsätze berichtet. „Da wird bewusst skandaliert“, so sein Vorwurf. „Die Zahlen, die Valentino und Co. benutzten, stammen ja von der GuT.“

Unterdessen ist zu vernehmen, dass die Waldalgesheimer Steuerberaterkanzlei Reiber, die Valentino vertritt, eine zweite Normenkontrollklage gegen den Beitrag initiiert hat. Zuvor hatte schon die Kanzlei Kanzler, Kern und Kaiser eine solche beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz eingereicht.

Der Tourismusbeitrag wird seit dem 1. Januar 2016 von der Stadt Bad Kreuznach erhoben. Seine Einführung war immer wieder von starken Protesten begleitet worden, zudem sorgte die Öffnung des Kommunalabgabengesetztes (KAG) für eine Ausweitung des Beitrags auf fast alle Branchen. Auch der Name änderte sich. Aus der Fremdenverkehrsabgabe wurde der Tourismusbeitrag.

Von unserem Redakteur Marian Ristow