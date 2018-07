Kreis Bad Kreuznach. Der Umweltverband Naturschutzinitiative (NI) kündigt eine Klage gegen den Windpark Pferdsfeld an: „Die Genehmigung verstößt gegen geltendes Recht“, betonte der Landesvorsitzende Harry Neumann am Dienstag gegenüber dem Oeffentlichen Anzeiger. Er zeigte sich zuversichtlich, dass bei Pferdsfeld „nie ein Windrad in Betrieb gehen wird“. Nach Aussage von Neumann soll die Klage in den nächsten Tagen beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht werden.

Die stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzverbandes, Sylke Müller-Althauser, ist überzeugt, dass sich die Kreisverwaltung Bad Kreuznach mit der 2017 erteilten Genehmigung zum Bau des Windparks „außerhalb des geltenden Gesetzes gestellt“ hat. ...

Lesezeit für diesen Artikel (339 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

