Selters

Nach Angriff tagsüber auf große Schafherde in der VG Selters: Schäfer vertreibt Wolf

i Symbolfoto Foto: Christian Charisius/DPA

Tagsüber und in Anwesenheit des Schäfers hat ein Wolf am 22. April auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Selters eine Schafherde angegriffen. Diese Details hat das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) nun bekannt gegeben, nachdem es in der vergangenen Woche bereits einen Vorfall mit einem verletzten Schaf und die Abnahme von DNA-Abstrichen gemeldet hatte (wir berichteten).